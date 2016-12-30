ОСАГО в новом году ждут изменения

С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны предоставлять услугу приобретения электронного ОСАГО. Один из главных плюсов для автолюбителей - отсутствие очередей. Вместе с тем, на них ложиться ответственность за правильное заполнение всех данных.

- Стоит внимательно отнестись к заполнению данных. В случае если при заполнении окажутся ошибки и автолюбитель не исправит их в офисе страховой компании, а оставит «как есть», он может не получить выплату, а если и получит, страховая компании сможет взыскать выплаченную сумму с допустившего ошибку через суд, - объясняет директор страховой компании Евгений Аксенов.

Ремонт вместо денег

Еще одно новшество в автостраховании заключается в натуральном возмещении. При обращении в страховую компанию после ДТП автовладелец будет направлен на ремонт в автосервис, аккредитованный страховой компанией автосервис. Возможность денежных выплат сохранится, но это будет скорее исключительный способ.

- Как правило, попавшим в ДТП автовладельцам важно получить свое транспортное средство в том виде, в котором оно было до аварии. В новом формате возмещения владельцу машины не придется бегать между страховой и автосервисом. Все вопросы будут решаться через страховые компании. А они, в свою очередь, будут контролировать процесс ремонта, чтобы к клиенту попал полностью исправный автомобиль, - комментирует Евгений Аксенов.

Стоит отметить, что по мнению президент Российского союза автостраховщиков, натуральное возмещение является также способом борьбы с недобросовестными автоюристами. Планируется, что натуральное возмещение по ОСАГО заработает с 1 марта.

Другие новшества

Кроме этих изменений, в 2017 году также планируется ввести коэффициент, повышающий стоимость полиса ОСАГО для водителей, за которыми числятся грубые нарушения правил дорожного движения. Например, если у водителя есть от 5 до 9 таких проступков, коэффициент составит 1,86. Максимальный коэффициент - 3,04 рассчитан на водителей у которых имеется более 35 грубых нарушений ПДД. Также с 2017 года может быть увеличена выплата по «Европротоколу». На данный момент максимальная выплата ограничена суммой в 50 тыс рублей. Планируется, что в следующем году она может составить 100 тыс рублей. todaykhv.ru