ОСАГО планируют дополнить возмещением за некачественный ремонт

Законопроект об ОСАГО ко второму чтению в Госдуме может получить важную поправку - автовладельцы смогут потребовать возмещение за некачественный ремонт. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

"Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За все это предполагается сделать ответственными страховые компании, выплачивать возмещение в случае некачественного ремонта должны страховщики", - цитируют Аксакова "Известия".

Сейчас страховые компании несут полную ответственность за некачественный ремонт в рамка продуктов КАСКО, а в случае с ОСАГО получить такие выплаты сложнее. "Идея в том, что если человек... получит автомобиль и у него будут доказанные через экспертов претензии к страховщику, то он отправляет транспортное средство на повторный ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некоторые пени и штрафы, аналогичные с КАСКО", - объяснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Однако сам Юргенс не считает целесообразным увеличение штрафов, так как это фактически уравняет ОСАГО с КАСКО при абсолютно разной ценовой категории продуктов.

Законопроект о преимущественно натуральной форме возмещения по ОСАГО, то есть ремонт машины вместо денежной компенсации, был принят Госдумой в первом чтении 14 декабря. Предполагается, что законопроект будет принять в весеннюю сессию и начнет работать в марте 2017 года. tass.ru