Госдума внесет изменения в проект закона о натуральном возмещении по ОСАГО

Одним из существенных изменений в ОСАГО в 2017 году станет натуральное возмещение: ремонт автомобиля вместо денежной выплаты. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении в феврале. К этому времени комитет по финансовому рынку готовит несколько изменений в тексте документа.

- Комитет сейчас активно дорабатывает законопроект ко второму чтению, чтобы соблюсти баланс сторон и максимально защитить граждан. Мы привлекаем к этому процессу страховые компании, независимых экспертов, представителей автовладельцев. Уверен, что итоговый документ будет решать свою основную задачу - упростит процесс возмещения, сделает его прозрачным и понятным для автовладельцев и сократит число злоупотреблений на этом рынке, - сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Основные изменения:

Страховые компании будут заключать договоры со станциями техобслуживания, а клиенты страховщиков смогут самостоятельно выбрать СТО, в том числе по территориальной градации.

СТО будет предоставлять автовладельцу шестимесячную гарантию на ремонт. Также разрабатываются санкции за нарушения, допущенные в процессе ремонта и порядок подачи претензий.

Предлагается определить ряд ситуаций, когда автовладелец получит денежную компенсацию, а не ремонт. К ним может быть отнесен ущерб, превышающий 400 тыс рублей или полное уничтожение машины, особые условия договора между страховой компанией и водителем, а также «тяжелые жизненные обстоятельства» гражданина.