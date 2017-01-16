Одним из существенных изменений в ОСАГО в 2017 году станет натуральное возмещение: ремонт автомобиля вместо денежной выплаты. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении в феврале. К этому времени комитет по финансовому рынку готовит несколько изменений в тексте документа.
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Страховые компании будут заключать договоры со станциями техобслуживания, а клиенты страховщиков смогут самостоятельно выбрать СТО, в том числе по территориальной градации.
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СТО будет предоставлять автовладельцу шестимесячную гарантию на ремонт. Также разрабатываются санкции за нарушения, допущенные в процессе ремонта и порядок подачи претензий.
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Предлагается определить ряд ситуаций, когда автовладелец получит денежную компенсацию, а не ремонт. К ним может быть отнесен ущерб, превышающий 400 тыс рублей или полное уничтожение машины, особые условия договора между страховой компанией и водителем, а также «тяжелые жизненные обстоятельства» гражданина.
Законотворцы планируют максимально оперативно принять поправки, чтобы закон о натуральном возмещении вступил в силу 1 марта 2017 года. todaykhv.ru
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