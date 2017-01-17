Налоговики получат доступ к данным системы «Платон»

Налоговые органы РФ могут получить доступ к сведениям из реестра системы «Платон» с 1 февраля 2017 года до 31 декабря 2019 года, так говорится в проекте, подготовленном Минтрансом РФ.

- Речь идет о предоставлении данных из системы для получения налогового вычета, и только эти данные будут предоставляться в налоговые органы оператором «Платона», пояснил представитель первого замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Нововведения касаются автомобилей массой 12 тонн и более и распространяются на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения. Для проезда по федеральным дорогам владельцу тяжелогруза необходимо зарегистрировать в Реестре системы взимания себя и свое транспортное средство. Установить в машине ГЛОНАСС/GPS. Информация о местонахождении и пройденном расстоянии будет передаваться с помощью спутника в Центр обработки данных. Размер платежа будет рассчитан автоматически.

Сведения из реестра системы за 2015 и 2016 годы должны быть переданы до 15 февраля 2017 года. На основе этих данных ФНС сможет предоставить владельцам 12-тонников налоговый вычет с транспортного налога за 2016 год. ИА «Хабаровский край сегодня»