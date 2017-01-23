Правительство назвало размер субсидий на автомобили в 2017 году

Объем адресных программ поддержки спроса на производимую в России автотехнику в 2017 году составит 17,4 млрд рублей, говорится в перечне мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в текущем году. Соответствующий документ в пятницу на сайте правительства РФ.

Речь идет об адресных программах: "Первый автомобиль" (субсидия в размере 60 тыс. рублей при покупке первого автомобиля стоимостью до 800 тыс. рублей гражданами до 30 лет), "Семейный автомобиль" (субсидия в 100 тыс. рублей на покупку автомобиля стоимостью до 1 млн рублей семьям с тремя и более детьми в случае, если в семье нет автомобиля), "Русский тягач" (субсидии для покупки грузовиков российского производства), "Русский фермер" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и грузовиков для фермеров и хозяйств), "Свое дело" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и грузовиков для малого и среднего бизнеса), передает "Интерфакс".

В указанную сумму также включена поддержка продаж газомоторной техники, городского общественного электротранспорта, закупок школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. В документе отмечается, что данная мера позволит реализовать в текущем году 90 720 единиц автотехники.

Еще одна программа, утвержденная правительством, предполагает субсидии в размере 17,5 млрд рублей на компенсацию части затрат в связи с производством автомобилей. Она призвана обеспечить дополнительное производство 250 тыс. транспортных средств и сохранить рабочие места в автопроме и смежных отраслях.

7,4 млрд рублей получат автомобилестроительные предприятия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестпроектов, а также выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для этих же целей. Это позволит компенсировать часть затрат на обслуживание кредитов более 32 производителей автомобилей и компонентов к ним "в связи с ухудшением условий кредитования".

7 млрд рублей получат кредитные организации на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2016 годах физлицам на приобретение автомобилей. Ожидаемый эффект от меры - реализация 270 тыс. машин.

Еще 3 млрд рублей кредитные организации получат на субсидирование кредитов, выданных в 2015-2017 годах, что позволит реализовать в текущем году дополнительно 350 тыс. единиц техники.

Объем поддержки лизинговых организаций на возмещение потерь при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга автомобилей, заключенным в 2016-2017 годах, составит 10 млрд рублей. Предполагается, что это позволит реализовать в этом году 41,5 тыс. машин.

Общий объем финансирования, как и сообщалось ранее, составит 62,3 млрд рублей. NEWSru.com