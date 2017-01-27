Более половины ввезённых на Дальний Восток автомобилей "зависли" на таможне из-за отсутствия на них системы ЭРА-ГЛОНАСС

Почти 770 автомобилей, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, пока не выданы владельцам из-за вступившего с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система).

"С начала года оформлено 1217 автомобилей, это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали машины только 448, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства). Ситуация не простая", - сообщил журналистам в пятницу начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

Он пояснил, что выпущенные таможнями иномарки - это те, хозяева которых представили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанные до 31 декабря 2016 года.

В то же время глава ДВТУ уточнил, что таможенники продолжают проверку законности выдачи таких свидетельств.

Остальные машины пока на таможенных складах.

"На складах еще находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС, значит, да (будет выдан ПТС - ИФ), будут установлены кнопки (система "ЭРА-ГЛОНАСС" - ИФ) - значит, да", - сказал Ю.Ладыгин.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ДВТУ Полина Стецуренко сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что проблема с загруженностью таможенных складов пока не стоит.

"Склады иномарками пока не забиты, места достаточно. Но если ситуация в дальнейшем сохранится - владельцы не будут забирать ввезенные машины, то в будущем проблемы могут возникнуть", - сказала она.

С 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС" с 2017 г. должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

Внедрение системы сопровождалось широким обсуждением среди автопроизводителей, в том числе верхнего и ультра-премиального ценового сегмента. Некоторые концерны объявили о свертывании поставок ряда моделей на российский рынок, объясняя это дороговизной сертификационных испытаний (для них требовалось "разбить" как минимум два автомобиля), звучали также предупреждения о влиянии сертификации на конечную цену автомобиля. "Интерфакс-Дальний Восток"