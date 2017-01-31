Техцентры обяжут использовать только новые запчасти при ремонте по ОСАГО

В Госдуме поддержали предложение Общероссийского народного фронта о том, что при натуральном возмещении по ОСАГО страховщики обязаны будут оплатить установку новых деталей на ремонтируемый автомобиль, сообщает ОНФ.

Изначально в поправках к законопроекту не было определения, какие запчасти должны использоваться при ремонте. Эта неточность позволила бы техцентрам экономить, используя б/у детали.

- Если при ремонте будут ставиться б/у запчасти, то не исключен всплеск краж автомобилей. Такие риски вчера были высказаны на заседании рабочей группы профильного комитета Госдумы. На данном этапе обсуждения предложение об использовании новых запчастей было поддержано, - комментирует первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Также на заседании рабочей группы рассмотрели вопрос об ужесточении ответственности за затягивание ремонта. Было предложено увеличить штраф за каждый день задержки страховщиком с 0,1% от стоимости ремонта до 0,5%. ИА «Хабаровский край сегодня»