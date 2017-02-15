Глава департамента экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения России Оксана Гусева рассказала, что Минздрав, МВД и Минфин разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие изымать автомобили у нетрезвых водителей.
Оксана Гусева объяснила, что ведомства разработали поправки в так называемые «пьяные» статьи, а также предлагают введение обязательного обследования врачом-психиатром и наркологом тех водителей, у которых при медосмотре было выявлено употребление психоактивных веществ.
«Именно этим инструментом мы можем изъять из дорожного движения еще не больных, но уже злоупотребляющих людей, а также параллельно с нами МВД вносит этим же законопроектом (поправки), предусматривающие изъятие транспортного средства»,— считает Оксана Гусева. Она отметила, что документ находится на рассмотрении в Госдуме с мая, но пока не двигается. ИА «Хабаровский край сегодня»
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