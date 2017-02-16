Общероссийский народный фронт планирует запустить мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут наносить на интерактивную карту локальные дорожные дефекты. Эта информация опубликована на сайте ОНФ.
Поступившие факты о дорожных ямах, люках, разметке, светофорах, нарушении технологии ремонта в полуавтоматическом режиме будут направлены в региональные ведомства. У граждан появится возможность повлиять на качество дорожного полотна еще на этапе проведения ремонтных работ.
Интерактивная карта аварийных дорог доступна на сайте проекта. Учет мнения граждан об устранение дорожных дефектов будет наглядно оформлен в виде рейтинга регионов. Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подведут к концу текущего года. ИА «Хабаровский край сегодня»
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