Таможня Приморья начала выдачу ПТС на ввезенные после 1 января иномарки

Таможенные посты «Владивосток» и «Первомайский» в Приморском крае начали выдавать паспорта транспортных средств на бывшие в употреблении автомобили, ввезенные в Россию после 1 января 2017 года. Как рассказала сотрудник хабаровской таможни Виктория Алёшина, граждане уже получили 450 документов, разрешающих использовать подержанные иномарки на дорогах России и стран Европейско-Азиатского экономического союза.

- Решение о выдаче ПТС было принято на совещании по руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, - отметила Виктория Алёшина. – Документы будут выдаваться на автомобили, ввезенные в РФ до 15 февраля 2017 года.

Напомним, около 1,5 тыс подержанных иномарок «зависли» на таможне из-за вступления в силу закона об обязательной комплектации автотранспорта спутниковой системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. В теории в каждой машине, выпускаемой на российские дороги с 1 января 2017 года, должен стоять комплекс бесплатной срочной связи практически из любой точки страны, который может самостоятельно распознать столкновение с другим авто, определить тяжесть аварии, уточнить координаты происшествия и передать информацию оператору контакт-центра «112». Дежурный связывается с водителем попавшего в ДТП авто и, если ответа нет, направляет в установленную точку экстренные службы.

Помощь можно вызвать и самостоятельно, кнопкой «SOS». В Приморье по разным причинам не оказалось специализированного сервиса по установке в иномарку комплектов ЭРА-ГЛОНАСС, из-за чего в таможне и не выдавали ПТС. Как отметила Виктория Алёшина, все стороны получившегося на ровном месте конфликта оказались заинтересованы в его окончании – чтобы не создавать заторов на таможне. Что будет с иномарками, ввезенными после 15 февраля 2017 года, пока не решено. ИА «Хабаровский край сегодня»