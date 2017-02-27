Более десятка компаний готовы устанавливать "ЭРУ-ГЛОНАСС" на ввозимые подержанные авто во Владивостоке

Заместитель гендиректора АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля провел переговоры с производителями терминалов "ЭРЫ-ГЛОНАСС" и с компаниями, которые могут оснащать подержанные иномарки этими устройствами во Владивостоке

Как сообщается на сайте АО "ГЛОНАСС", в итоге два производителя - "Сантел-Навигация" и "Форт Телеком" - планируют поставить на Дальний Восток необходимое количество терминалов.

"11 организаций во Владивостоке подтвердили АО "ГЛОНАСС" готовность оснащать бывшие в употреблении автомобили, ввозимые на территорию России, устройствами вызова экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов. Однако люди требуют ясности - положения нового Техрегламента остались без изменения, и владельцы опасаются, что вновь привезенные автомобили не смогут пройти через таможню.

В настоящее время таможня работает в усиленном режиме без выходных с 8:00 до 22:00. Такая режим сохранится до тех пор, пока все, кого коснулась эта проблема, не получат документы на свои машины.

19 февраля жители Владивостока провели собрание, на котором потребовали от властей отменить обязательную установку системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые из-за границы подержанные и новые автомобили, сделав выполнение этого пункта Техрегламента добровольным.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, изменения в техрегламент Таможенного союза будут внесены в ближайшее время - до середины марта. "Интерфакс-Дальний Восток"