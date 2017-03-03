Как купить ОСАГО без допуслуг

Автострахование, как известно, является в нашей стране обязательным. Однако наряду с полисом ОСАГО страховщики не редко навязывают покупателям дополнительные услуги. В водительской среде этот факт вызывает справедливое возмущение, ведь это прежде всего связано с дополнительными расходами. Как действовать, когда страховщики явно пытаются «нажиться», рассказал адвокат Игорь Чивкунов.

Бутербродов не надо

Большая часть претензий касается отказов заключать договоры ОСАГО и навязывания других страховок. Автомобилисты жалуются на попытки «всучить» дополнительные услуги (к примеру, страхование квартиры, дома, жизни и т.п.) при приобретении ОСАГО. Тем, кто не согласен на такие условия, страховщики часто отказываются продавать полис обязательного страхования. Однако стоит помнить, что это неправомерно. ОСАГО – публичный договор, поэтому страховая фирма обязана заключить его с каждым заинтересованным клиентом. Автовладельцы, которые при попытке приобрести полис ОСАГО наталкиваются на недобросовестных страховщиков и факты навязывания дополнительных услуг, обычно вынуждены обращаться за желанным документом в несколько фирм.

Кроме того, согласно закону о защите прав потребителей, нельзя обуславливать приобретение одних товаров или услуг приобретением других товаров или услуг.

«Грубо говоря, если вы придёте в ресторан и попросите чашку чая, а вам ответят, что «у нас чашка чая только с тремя бутербродами с красной икрой, иначе мы вам чай не продадим». Это будет нарушение. Точно также и страхование. Если вы хотите купить полис ОСАГО, тем более это обязательный вид страхования, то вам должны продать только полис ОСАГО и никаких других страховых продуктов», – отметил Игорь Чивкунов.

Есть несколько путей, которыми советует воспользоваться адвокат. Если страховая фирма не хочет продавать ОСАГО, это нужно как-то зафиксировать. Можно направить в адрес страховой фирмы заявление на заключение страхового договора в установленной форме. По почте с уведомлением о вручении. Это даст возможность доказать то, что компания получила ваше заявление. Факт отказа в продаже полиса в самом офисе можно подтвердить с помощью аудио-, фото- или видеоустройств. Они должны давать возможность идентифицировать обстоятельства и место отказа, а также определить точную дату и время.

«Заранее стоит составить заявление страховщику о том, что вы просите продать только полис ОСАГО без навязывания дополнительных продуктов. Его можно написать в произвольной форме и отправить по почте страховщику. Это позволит себя обезопасить и поможет в суде доказать вашу правоту. Кроме того, есть указание Банка России, что от всех договоров страхования в течение 5 дней с момента заключения можно отказаться. Тогда вам обязаны будут вернуть страховую премию. Важно соблюсти сроки. У всех страховщиков на их сайтах есть эти бланки заявлений», – объясняет адвокат.

Однако подобные заявления достаточно сложно отдать лично в офис страховщика. Они их просто не берут. Выход есть – отправить по почте заказным письмом или ценным с описью вложения. Так компания не сможет отфильтровать что им получать, а что – нет.

Маломощных не любят

По наблюдениям Игоря Чивкунова, ситуация постепенно исправляется. Если автолюбитель проявит достаточную настойчивость, будет говорить, что навязывание незаконно, при этом всё это зафиксирует, то есть вероятность убедить страховщиков. Но если этого не получается сделать, то стоит идти в суд. Там удовлетворят ваши требования, как потребителя, страховщика обяжут выплатить штраф в размере 50 % от взысканной суммы в пользу государства. К примеру, если вам навязали страховку на 4 тыс рублей, а суд принял решение в вашу пользу, то взыщут ещё 2 тыс рублей штрафа, итого – шесть. Кроме всего прочего, вы имеете право на компенсацию морального вреда.

Суд в большинстве случаев принимает решение в пользу обладателей «навязанных страховок», если были предоставлены все документы и соблюдены сроки. Некоторые страховые компании отказываются страховать автомобили с малой мощностью. По словам Игоря Чивкунова, они не имеют права этого делать.

«Договор ОСАГО – это публичный договор. Есть определённые правила. Государство говорит, что люди обязаны страховать транспортные средства по ОСАГО. Страховая компания получает лицензию на осуществление такого вида деятельности. Соответственно, получив эту лицензию, она принимает правила игры и обязана страховать все транспортные средства. У нас возникают две проблемы – малые лошадиные силы и деревенская прописка. Почему? Потому что это невыгодно для страховых компаний», – сказал собеседник.

Что в таком случае делать? Если вам принципиально важно, чтобы данная страховая компания оформила вам ОСАГО, то можно обратиться в суд, который обяжет компанию заключить договор. Такая практика есть.

Для этого нужно собрать пакет документов для оформления полиса, заполнить заявление на заключение договора ОСАГО, отправить его почтой страховщику. После того, как он откажется заключать договор, нужно обратиться в суд. Как показывает адвокатская практика, этот способ эффективнее всего.

Для оформления ОСАГО необходимы документы:

• свидетельство о регистрации автомобиля;

• паспорт собственника, а если вы не являетесь владельцем транспортного средства, то и собственный;

• водительские удостоверения тех лиц, которых вы намереваетесь внести в страховочный список;

• техническая карта (техосмотр);

• предыдущий полис, если вы ранее страховались.

ИА «Хабаровский край сегодня»