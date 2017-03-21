Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о введении натуральных выплат в ОСАГО для новых договоров. Согласно закону, ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа. Детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается.
Ремонтировать автомобиль можно на автосервисе из предоставленного страховщиком списка либо на выбранном самостоятельно и согласованном со страховщиком. Путь до СТО должен составлять не более 50 км от места аварии или места жительства гражданина — кроме случаев, когда страховщик сам организовал и оплатил перевозку поврежденного автомобиля. На ремонт отводится 30 дней, автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться у официальных дилеров.
Если автомобиль после ДТП разрушен полностью или страховщик не предоставил СТО для качественного ремонта, вместо ремонта полагается денежная выплата. ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой
Предыдущие новости
- Как купить ОСАГО без допуслуг - 03/03/2017 05:30
- Более десятка компаний готовы устанавливать "ЭРУ-ГЛОНАСС" на ввозимые подержанные авто во Владивостоке - 27/02/2017 04:22
- Реформу ОСАГО отложили на 2018 год - 21/02/2017 03:44
- Таможня Приморья начала выдачу ПТС на ввезенные после 1 января иномарки - 20/02/2017 07:55
- Россиянам предлагают составить интерактивную карту «убитых дорог» - 15/02/2017 22:36