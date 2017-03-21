Госдума приняла закон о натуральных выплатах в ОСАГО для новых договоров

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о введении натуральных выплат в ОСАГО для новых договоров. Согласно закону, ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа. Детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается.

Ремонтировать автомобиль можно на автосервисе из предоставленного страховщиком списка либо на выбранном самостоятельно и согласованном со страховщиком. Путь до СТО должен составлять не более 50 км от места аварии или места жительства гражданина — кроме случаев, когда страховщик сам организовал и оплатил перевозку поврежденного автомобиля. На ремонт отводится 30 дней, автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться у официальных дилеров.

Если автомобиль после ДТП разрушен полностью или страховщик не предоставил СТО для качественного ремонта, вместо ремонта полагается денежная выплата. ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой