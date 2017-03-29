МФЦ начнут выдавать водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, благодаря которому многофункциональные центры (МФЦ) смогут менять и выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщается на сайте правительства. В настоящее время водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции.

«Постановлением в правила внесены изменения. Полномочиями по приему документов о выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных, выдаче международных водительских удостоверений наделены МФЦ»,— отмечается в пояснительной записке к документу.

В документе уточняются вопросы замены водительских удостоверений до истечения срока их действия. Сейчас в случае замены первоначально установленный срок удостоверения не подлежит изменению.

«Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на десять лет»,— говорится в сообщении. Также уточнена процедура обмена иностранного водительского удостоверения на российское. todaykhv.ru