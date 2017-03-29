Президент Путин утвердил закон о натуральной компенсации по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, по умолчанию в качестве возмещения машина будет отремонтирована.

Деньги можно будет получить лишь в исключительных случаях: в частности, при полном разрушении автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Претендовать на денежные выплаты могут инвалиды. Кроме того, они предусмотрены и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком.

Также потерпевший сможет потребовать деньги, если страховщик не предложит ему станцию ремонта, соответствующую требованиям закона. Новые правила возмещения не будут касаться старых договоров ОСАГО. Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа; детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается. В апреле 2016 года Путин поручил правительству и ЦБ разработать предложения по совершенствованию системы ОСАГО — переходу на натуральную форму компенсации, при которой ремонт машины станет более распространенным возмещением, чем денежная выплата. Соответствующий закон Госдума приняла 17 марта текущего года.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей. lenta.ru