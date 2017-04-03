«ЭРА-ГЛОНАСС» – за все заплатят японцы

Возмущения по поводу дополнительных расходов, связанных с обязательной установкой национальной системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые в Россию автомобили, разговоры о том, что машина станет дороже для конечного покупателя – не более чем спекуляция. За все заплатят продавцы, уточняя для приморского рынка подержанных иномарок – японцы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора Приморья.

Таково мнение брокеров, давно работающих на этом рынке и не понаслышке знающих ситуацию. «Для начала давайте вспомним основы ценообразования в сфере электронных аукционов. Как формируется цена – на нее напрямую влияет спрос. В 90-е годы подержанный японский автомобиль стоил в среднем 500 долларов, а сейчас – 5000 долларов. Почему? Потому что выросли доходы населения. Спрос и покупательская способность формируют предложение, и рынок чутко реагирует на эти факторы», – рассказывает руководитель одной из крупнейших на приморском рынке брокерских компаний Роман Султанов.

С нового года, когда ввоз подержанных авто из Японии оказался фактически заблокирован, до тех пор, пока не было принят временный порядок, цены на машины упали, причем значительно. Плюс укрепление национальной валюты. Результат – автомобили на японском рынке подешевели в среднем на 100-150 тысяч рублей. «Вывод – это нововведение никак не отразится на конечном покупателе – им не придется доплачивать 25-30 тысяч из своего кармана, за них это сделают японцы, снизившие цены в таких условиях рынка. Им ничего не остается, как принять условия игры. Российский покупатель не заметит стоимости системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в конечной цене автомобиля. Как стоили на рынке машины до нового года, так и сейчас зайдут на рынок по примерно такой же цене», – отметил он. Так что разговоры о том, что «ЭРА-ГЛОНАСС» "грабит нас" – просто манипуляции людей, не знакомых с ситуацией, добавляет эксперт.

«Нынешнюю ситуацию обусловили несколько факторов: очень привлекательная цена, высокий спрос, ассортимент весь распродан, дилеры "в кэше", поэтому оказались забиты склады СВХ не только во Владивостоке, но и в японских портах. Сотни машин ждут отправки в Приморье и другие российские регионы. Эти машины покупались не до нового года, а уже в феврале-марте, еще до решения вопроса с оборудованием подержанных иномарок системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Покупатели пошли на это, понимая коммерческие риски, но не могли отказаться от соблазна. Порты скоро разгрузят – уже на этой неделе заработает временный порядок, озвученный руководством АО «ГЛОНАСС». Мы считаем, эта схема – лучшее что можно было придумать в этой ситуации. Мы уже начали активную работу с клиентами, знакомим их с новым порядком, стараемся максимально облегчить для них этот процесс. Людям не придется бегать по нужным инстанциям – это наша работа. У людей снова есть работа, они воодушевлены, и мы благодарны Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому, федеральным органам власти и ответственным ведомствам за эти решения», – подчеркнул Роман Султанов.

Отметим, на этой неделе в Приморье начнется массовая установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки. АО «ГЛОНАСС» одобрило еще пять приморских компаний, которые получат право установки систем вызова экстренных служб на подержанные автомобили, в дополнение к трем организациям, сертифицированным ранее. Напомним, временный порядок оформления единично ввозимых транспортных средств был озвучен на встрече Губернатора Приморья Владимира Миклушевского и руководства АО «ГЛОНАСС» с представителями автомобильного бизнеса края.

Приморье, как самый автомобилизированный регион России, стало флагманом в решении проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. Глава края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, и В Правительстве РФ были приняты необходимые решения.