Первые приборы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили начинают устанавливать в Приморье

Компания "Сумотори-Авто" в Приморье в среду начинает продажу и установку приборов системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили иностранного производства, стоимость установки составит 27,1 тыс. руб, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что стоимость абонентского терминала составит 22 тыс. 361 руб., программирование электронного навигационного блока связи и идентификация в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" - 1950 руб., монтаж терминала в автомобиль - 2,8 тыс. руб. "До регистрации в органах ГИБДД необходимо предоставить авто в "Сумотори-Авто" для установки терминала", - говорится в сообщении. Interfax-Russia.ru