Водителей могут обязать проходить тест на алкоголь

Ужесточить ответственность водителей за отказ пройти медицинское освидетельствование поручил МВД вице-премьер Игорь Шувалов. Речь идет об изменениях в законодательстве, которые должен разработать Минздрав.

Связано решение вице-премьера с тем, что всё больше водителей отказываются ехать к наркологу на медицинское освидетельствование или дышать в «трубку», а инспекторы ГИБДД этому не препятствуют. По словам замминистра МВД Александра Горового, за наркотическое опьянение нарушитель может лишиться права занимать определенные должности, а также его поставят на учет. В случае отказа дышать в алкотестер он получит штраф в 30 тыс рублей — аналогичный тому, который полагается за езду в нетрезвом виде, а также лишение водительских прав сроком на два года.

Согласно статистике ГИБДД, в 2016 году 246 тыс водителей наказали за вождение в нетрезвом виде, а 154 тыс человек — за отказ пройти проверку. По словам представителя Шувалова, вице-премьер поручил МВД внести изменения в законодательство для того, чтобы нарушители понимали, что «лазеек для ухода от наказания не остается». ИА «Хабаровский край сегодня»