В России в скором времени могут внести существенные коррективы в правила дорожного движения, которые приблизят их к общеевропейским стандартам.
По итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД. Изменения коснутся проезда автомобилей перекрестков с круговым движением.
Кроме того, Шувалов поручил проработать вопрос о введении в ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения». В этих зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч. tvzvezda.ru
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