Новые правила регистрации иномарок вдвое сократили ввоз машин через таможню Владивостока

Изменения в Технический регламент, которые с 1 января обязали всех владельцев иномарок при ввозе устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС, сократили ввоз машин через Владивостокскую таможню наполовину.

"С начала года импорт упал на 50%, на сегодняшний день в регионе выдачи паспортов транспортного средства (ПТС) ожидают около трех тысяч автомобилей, почти 1 600 машин - на складах", - сообщил начальник таможенного поста Владивостока Виктор Сабурин, слова которого приведены на сайте администрации Приморья.

Таможенник отмечает, что такое скопление автомобилей на складах не является проблемой.

"Это не такой большой объем для нас, управимся менее, чем за неделю, если будут готовы все остальные участники процесса. При выдаче ПТС обращаем внимание на заполнение графы с номером устройства экстренных оперативных служб (ЭРЫ-ГЛОНАСС - ИФ), - сказал он.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, на Дальнем Востоке не оказалось. В итоге таможенные склады начали заполняться.

После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов.

В настоящее время в России введен временный порядок оформления б/у автомобилей, ввозимых на территорию страны.

Согласно этому порядку, владелец машины должен будет приобрести систему у АО "ГЛОНАСС", обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в государственную автоматизированную информационную систему ЭРА-ГЛОНАСС, затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает паспорт транспортного средства (ПТС). Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных ГЛОНАСС центрах и поставить машину на учет в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Первая партия устройств ЭРЫ-ГЛОНАСС уже поступила в Приморье. Ежедневно "кнопкой" обзаводятся около сотни автовладельцев. "Интерфакс-Дальний Восток"