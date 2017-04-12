Штрафы за опасное вождение появятся к лету

Госдума до конца весенней сессии одобрит правительственный законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение, рассчитывают в правительстве. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у премьера Дмитрия Медведева. Предполагается, что водителям, попавшимся на опасном вождении, будет грозить административный штраф 5 тыс. рублей.

Понятие «опасное вождение» было внесено в правила дорожного движения весной прошлого года. Оно подразумевает неоднократное совершение одного или нескольких из следующих действий: отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, частые перестроения при интенсивном движении («игра в шашечки»), несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону и необоснованное резкое торможение.

— Мы рассчитываем, что до конца весенней сессии Государственная дума примет решение по штрафам за опасное вождение, — сообщил Игорь Шувалов во время совещания.

Также премьер-министр обсудил с членами правительства подписанное им сегодня постановление об ограничениях, которые будут действовать для водителей со стажем менее двух лет. Согласно документу, начинающие автомобилисты не смогут буксировать другие транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Водители-новички также будут обязаны разместить на своей машине знак «начинающий водитель». В противном случае предусмотрен запрет использования транспортного средства.

— Молодой водитель со стажем до двух лет должен будет обеспечить специальным знаком транспортное средство — это желтый квадрат с восклицательным знаком, — добавил первый вице-премьер. По словам Игоря Шувалова, российское правительство не пошло по самому жесткому сценарию. — Надо посмотреть, как они будут работать, потому что их смысл именно заключается в том, чтобы оградить молодых и не очень опытных водителей от тех проблем, которые могут возникнуть в связи с выполнением сложных видов перевозок или перевозок людей. Нужно проанализировать практику применения этих норм... они, конечно, направлены на обеспечение лучшей безопасности на дорогах, — сказал Дмитрий Медведев.

В некоторых странах существует ответственность за опасное вождение, но как само понятие, так и наказание за него различаются. В США под опасным вождением понимается небрежное и невнимательное управление любым транспортным средством, злонамеренное или беспричинное пренебрежение правилами дорожного движения, угрожающее безопасности людей или имущества. Наказание за это — лишение свободны на срок от 10 суток до одного года и/или штраф в размере $5–25 тыс. В Великобритании наказание за это еще более жесткое: два года тюрьмы и лишение прав минимум на год.

В случае если из-за опасного вождения погибли люди, нарушителю грозит до 14 лет тюрьмы и лишение прав на два года. В Германии наказание за опасное вождение — штраф в €250 и лишение прав на три месяца. izvestia.ru