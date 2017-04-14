Механизм оформления электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) будет запущен в России с 1 июля 2017 года, бумажные паспорта при этом сохранятся в обращении,сообщает. Об это рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
—Хотелось бы отметить, что нам с вами в этом году предстоит запустить, кроме новых программ стимулирования спроса с 1 июля 2017 года, — такие решения на международном уровне уже приняты, — электронный паспорт транспортного средства. В соответствии с решениями ЕЭК, страны-члены Таможенного союза запускают механизм, который позволит нам сформировать публичную электронную цифровую историю автомобиля, — сказал Александр Морозов на конференции ассоциации «Российские автодилеры».
С 1 июля этого года все вновь оформляемые паспорта транспортных средств будут формироваться в электронной форме и сопровождать автомобиль с момента его производства, пишет РИА Новости.
—Те, кто имеют бумажные паспорта, и те граждане, которые по какой-то причине не захотят обменять свой бумажный паспорт на электронный, — им будет дана полная возможность до конца срока жизни транспортного средства иметь бумажный паспорт. Он будет полностью находиться в обращении, с заверил замминистра.
Оформлением электронного паспорта будут заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель, уточнял ранее Минпромторг. Предполагается, что новый автомобиль при покупке уже будет обладать ЭПТС с уникальным номером. Для регистрации транспортного средства покупателю необходимо будет сообщить инспектору ГИБДД номер электронного паспорта или идентификационный номер (VIN), или предоставить выписку из электронного паспорта, а также договор купли-продажи. ИА «Хабаровский край сегодня»
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