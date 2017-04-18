Россияне смогут получать единый полис КАСКО и ОСАГО

В России может появиться единый полис ОСАГО и КАСКО, кроме того автовладельцы получат возможность приобретать полис ОСАГО сразу на три года. Автовладельцы регулярно переплачивают за ошибки в исчислении коэффициента бонус-малус (КБМ), при помощи которого страховщики рассчитывают итоговую стоимость полиса ОСАГО в зависимости от безаварийного стажа водителя.

По данным Российского союза автостраховщиков, уже более миллиона автомобилистов за год с небольшим исправили неверно рассчитанный КБМ.

Отметим, что в настоящее время готовится проект закона о либерализации тарифов ОСАГО. Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. «Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре, то есть комплексное автострахование», – отметил он.

Напомним, что в настоящее время договор ОСАГО можно оформить лишь на срок от трех месяцев до одного года. Известно, что автовладельцы регулярно переплачивают за ошибки в исчислении коэффициента бонус-малус, при помощи которого страховщики рассчитывают итоговую стоимость полиса ОСАГО в зависимости от безаварийного стажа водителя. По данным Российского союза автостраховщиков, уже более миллиона автомобилистов за год с небольшим исправили неверно рассчитанный КБМ, пишет «голд». Как писал «ФедералПресс» ранее, президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону об ОСАГО. Теперь автовладельцы не будут получать денежные выплаты в качестве возмещения ущерба при аварии. Страховая компания будет ремонтировать автомобиль в автосервисах в течение 30 дней. ИА «Хабаровский край сегодня»