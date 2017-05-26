ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов

Почти 11 миллионов полисов ОСАГО станут дороже после того, как изменится порядок расчета стоимости страхования с учетом возраста и стажа автомобилистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

При этом 5,8 миллиона полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) могут подорожать в полтора раза. В РСА считают, что угроза подорожания снизит число таких полисов.

Согласно расчетам союза, 18,5 миллиона водителей после изменения порядка могут либо получить скидку, либо цена для них не изменится.

Ранее, 24 мая, Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Согласно предложениям, владельцев полисов «мультидрайв» ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.

Проект изменений должен пройти утверждение советом директоров ЦБ и Минюстом. В Банке России не назвали сроки его принятия.

Базовый тариф ОСАГО, действующий с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, за вред имуществу — 400 тысяч рублей. lenta.ru