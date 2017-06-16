Госдума повышает штраф за непропуск пешеходов

Госдума 15 июня приняла в первом чтении правительственный проект закона о повышении максимального размера административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам: он повышается с 1500 до 2500 рублей.

Кроме того, на заседании был затронут вопрос об усилении ответственности пешеходов. "Почему только на водителей вы возлагаете вину за те ДТП, которые происходят на пешеходных переходах?" - заявил депутат от "Единой России" Александр Сидякин. Он сообщил, что не раз видел, что "на красный свет вырываются люди", которые смотрят не на дорогу, а в свои гаджеты, передает "Российская газета".

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что министерство готово заняться этим вопросом. "Мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят. Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести", - сказал представитель МВД. Как известно, по действующему законодательству нарушение пешеходом ПДД влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. В 2015 году увеличить его до 1000 рублей предлагала Общественная палата.

Напомним, в 2015 году в Госдуме отклонили закон о фликерах на одежде пешеходов. А в прошлом году вносился законопроект о штрафе за непропуск пешеходов в 5000 рублей.