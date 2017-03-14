курс валют

Курс валюты в банках города Хабаровск смотрите здесь онлайн. Доллар, рубль, евро - курс на сегодня всех банков в Хабаровске. Доллар сегодня - отмечены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в хабаровских банках. Лучшие курсы в обменных пунктах Хабаровска.

Валюта Хабаровск 14 марта 2017

Банк Доллар Евро Время
обновления
покупка продажа покупка продажа
Азиатско-Тихоокеанский Банк 58,5359,10 62,2462,93 14.03.2017 09:31
АЛЬФА-БАНК 58,3059,30 62,1063,20 14.03.2017 04:11
Банк «АВАНГАРД» 57,8059,60 61,6063,50 14.03.2017 08:51
Банк «Восточный» 58,8059,10 62,7063,00 14.03.2017 16:13
Банк Русский Стандарт 58,3059,90 62,1563,85 13.03.2017 19:52
Банк «ТРАСТ» 57,8060,20 61,7064,30 14.03.2017 10:01
Банк «Уссури» 58,6059,09 62,5063,27 14.03.2017 10:41
ББР Банк 58,7558,95 62,7063,30 14.03.2017 11:01
БИНБАНК 58,4059,30 62,3063,20 14.03.2017 16:31
ВТБ 24 57,9559,75 61,9063,90 11.03.2017 05:51
Инвестторгбанк 58,0060,25 62,0064,50 13.03.2017 18:51
МТС-Банк 58,2060,20 62,0064,00 14.03.2017 09:22
ОТП Банк 57,0061,00 60,5064,50 11.03.2017 00:01
Примсоцбанк 58,4058,95 62,2062,90 14.03.2017 11:31
Промсвязьбанк 56,2361,23 60,0565,05 14.03.2017 16:31
РОСБАНК 57,5060,50 61,5064,50 13.03.2017 16:52
Росгосстрах Банк 58,2559,75 62,1563,65 14.03.2017 01:21
Россельхозбанк 58,6059,35 62,3063,40 14.03.2017 09:41
Сбербанк России 57,7460,86 61,5265,02 11.03.2017 03:41
СКБ-банк 58,6259,03 62,3662,84 14.03.2017 09:31
УМ-Банк 58,7359,06 62,6762,82 14.03.2017 16:31
Хоум Кредит Банк 55,4862,49 59,4166,43 14.03.2017 01:41
Таблица с курсами валют в Хабаровске содержит актуальную информацию о курсах обмена наличного рубля к доллару и евро в банках. Информация о курсах валюты обновляется роботом автоматически с сайтов банков Хабаровска каждые 15 минут. Источник курсов валют: kovalut.ru

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