Курс валюты в банках города Хабаровск смотрите здесь онлайн. Доллар, рубль, евро - курс на сегодня всех банков в Хабаровске. Доллар сегодня - отмечены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в хабаровских банках. Лучшие курсы в обменных пунктах Хабаровска.
Валюта Хабаровск 14 марта 2017
|Банк
|Доллар
|Евро
|Время
обновления
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|58,53
|59,10
|62,24
|62,93
|14.03.2017 09:31
|АЛЬФА-БАНК
|58,30
|59,30
|62,10
|63,20
|14.03.2017 04:11
|Банк «АВАНГАРД»
|57,80
|59,60
|61,60
|63,50
|14.03.2017 08:51
|Банк «Восточный»
|58,80
|59,10
|62,70
|63,00
|14.03.2017 16:13
|Банк Русский Стандарт
|58,30
|59,90
|62,15
|63,85
|13.03.2017 19:52
|Банк «ТРАСТ»
|57,80
|60,20
|61,70
|64,30
|14.03.2017 10:01
|Банк «Уссури»
|58,60
|59,09
|62,50
|63,27
|14.03.2017 10:41
|ББР Банк
|58,75
|58,95
|62,70
|63,30
|14.03.2017 11:01
|БИНБАНК
|58,40
|59,30
|62,30
|63,20
|14.03.2017 16:31
|ВТБ 24
|57,95
|59,75
|61,90
|63,90
|11.03.2017 05:51
|Инвестторгбанк
|58,00
|60,25
|62,00
|64,50
|13.03.2017 18:51
|МТС-Банк
|58,20
|60,20
|62,00
|64,00
|14.03.2017 09:22
|ОТП Банк
|57,00
|61,00
|60,50
|64,50
|11.03.2017 00:01
|Примсоцбанк
|58,40
|58,95
|62,20
|62,90
|14.03.2017 11:31
|Промсвязьбанк
|56,23
|61,23
|60,05
|65,05
|14.03.2017 16:31
|РОСБАНК
|57,50
|60,50
|61,50
|64,50
|13.03.2017 16:52
|Росгосстрах Банк
|58,25
|59,75
|62,15
|63,65
|14.03.2017 01:21
|Россельхозбанк
|58,60
|59,35
|62,30
|63,40
|14.03.2017 09:41
|Сбербанк России
|57,74
|60,86
|61,52
|65,02
|11.03.2017 03:41
|СКБ-банк
|58,62
|59,03
|62,36
|62,84
|14.03.2017 09:31
|УМ-Банк
|58,73
|59,06
|62,67
|62,82
|14.03.2017 16:31
|Хоум Кредит Банк
|55,48
|62,49
|59,41
|66,43
|14.03.2017 01:41
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