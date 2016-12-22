Мощный циклон, который надвигается со стороны Желтого моря, вызовет резкое ухудшение погоды в Приморье, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба Примгидромета. В четверг днем и в ночь на пятницу в Приморье ожидается сильный снег, может выпасть до месячной нормы осадков и более, на дорогах - гололедные явления.
"При ветре 12-17 м/с, на побережье порывами до 25-30 м/с, местами ожидается метель, снежные заносы", - говорится в сообщении. По прогнозам, в пятницу днем циклон переместится в Тихий океан, интенсивность снегопадов в Приморском крае уменьшится. "Интерфакс-Дальний Восток"
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