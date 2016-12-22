На Дальнем Востоке ждут 800 тыс. новых жителей

Министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство проект Концепции демографического развития ДФО до 2030 года. Цель документа, подготовленного представителями Минвостокразвития, Минтруда, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и экспертами по демографии, — добиться к 2030 году увеличения численности населения региона до 7 млн человек.

«Поднимать» Дальний Восток планируется в три этапа. На первом (2017–2020 годы) власти стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 млн. К исходу второго (2021–2025 годы) остановят миграционный отток. А после третьего (2026–2030 годы) добьются как миграционного притока, состоящего из квалифицированных специалистов, так и подъема рождаемости с тем, чтобы в округе проживали 7 млн человек, а в перспективе эта цифра выросла бы и до 8 млн.

По словам генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, идея создания такого стратегического документа родилась около двух лет назад.

— Концепция рассматривает в комплексе вопросы смертности, рождаемости и миграции, — рассказал Валентин Тимаков. — Отдельно в ней выделены вопросы коренных малочисленных народов (КМН), на которые приходится 1,7% населения Дальнего Востока (и 40% от численности КМН России). Также выделен пункт по закреплению в ДФО молодежи, разработанный на основе инициативы молодежного парламента при Госдуме. А миграции посвящены четыре подраздела.

Один из авторов концепции, руководитель научно-учебной лаборатории рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что увеличение населения с 6,2 до 7 млн за 13 лет — амбициозная задача на грани предельно возможного результата.

— Решить эту задачу можно за счет экономического подъема, создания в ДФО новых рабочих мест и привлекательных условий для притока специалистов из других регионов. Сюда же можно отнести и программу «дальневосточный гектар», работу по снижению смертности, особенно от внешних причин, в частности алкоголизма, что является сейчас существенной проблемой для ряда регионов Дальнего Востока, — сказал Андрей Коротаев. — Что касается рождаемости, она и сейчас там несколько выше, чем в среднем по России, но нужно продолжать поддержку семей.

Госпрограммы поддержки молодежи и молодых семей — ключевой момент концепции, говорит еще один ее автор, директор специальных программ ВЦИОМа Елена Михайлова. По ее словам, предлагаемые меры беспрецедентны.

— Это и создание межрегионального банка вакансий для всего ДФО, и идея направлять оплату НДФЛ членов семьи на погашение ипотечного кредита, и выдача специального сертификата молодым семьям для прохождения бесплатного медицинского обследования, — пояснила представитель

ВЦИОМа. ВЦИОМ уже протестировал эти идеи на фокус-группах, и отклик был очень хорошим. Правда, молодежь пока не готова жить в ДФО постоянно, но поехать на срок от двух до пяти лет при создании соответствующих условий опрошенные молодые люди согласны.

В рамках поддержки молодых семей рассматривается также введение специальных региональных пособий, установление налоговых вычетов на детей из многодетных семей, развитие услуг по присмотру за маленькими детьми (ясли, няни) и т.д. А снижать смертность и повышать ожидаемую продолжительность жизни (с нынешних 68,7 до 78 лет к 2030 году) будут за счет создания условий для здорового образа жизни и повышения доступности медпомощи.

Позитивные изменения статистика фиксирует уже сейчас. В первые девять месяцев 2016 года естественный прирост в ДФО составил 4555 человек, а за период 2014–2015 годов — 17,2 тыс. человек. Но ставка делается и на миграционный приток.

— За девять месяцев этого года служба адаптации и поддержки переезжающих ответила на 1700 обращений от граждан. Интересный проект, который агентство рассматривает совместно с МВД, — возвращение в город Свободный староверов. Уже переехали несколько семей из Уругвая, но интересуются этим десятки семей. Люди возвращаются, — рассказал Валентин Тимаков.

Впрочем, староверы — скорее экзотика, так же как и предложение стимулировать к переезду на восток жителей другого макрорегиона — юга России. Основной «донор» человеческого капитала для Дальнего Востока — жители европейской части России в целом. По мнению представителя ВЦИОМа Елены Михайловой, староверы — это особые люди, для адаптации которых придется приложить немало специальных усилий.

А что касается возможного избыточного миграционного притока за счет, к примеру, работников из Средней Азии или соседнего Китая, по словам Андрея Коротаева из НИУ ВШЭ, такая проблема всерьез не стоит. Из-за климатического и транспортного факторов ДФО не так привлекателен для них, как, к примеру, Европейская Россия. izvestia.ru