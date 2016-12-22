Развитие высокоточной медицины в Хабаровском крае стало одной из главных тем ежегодной пресс-конференции Губернатора Вячеслава Шпорта. Отвечая на вопросы журналистов, глава края подчеркнул, что в регионе сегодня многое делается для внедрения современных подходов в сфере здравоохранения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Большое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. Введены в строй современные онко- и ПЭТ центры, в которых ежегодно диагностику и лечение проходят тысячи человек. Для того, чтобы поднять эту работу на новый уровень, краю необходим современный протонный центр.
«Проект достаточно амбициозный, речь идет не просто о строительстве еще одного объекта высокоточной медицины в регионе, а о создании дальневосточного центра ядерной медицины. Таких объектов в стране пока нет, и, если нам удастся воплотить его в жизнь, мы будем пионерами. Этот вопрос мы неоднократно обсуждали на уровне федерального правительства, которое пообещало нам поддержку. Однако в непростых экономических условиях реализовать его только за счет государственных средств вряд ли удастся. Поэтому ведется активный поиск инвесторов», - сказал Вячеслав Шпорт.
По словам Губернатора, идеей заинтересовались японские инвесторы, которые уже приезжали в Хабаровский край. Сегодня они просчитывают варианты своего участия. Кроме того, власти региона встречались с компанией, которая помогала в реализации аналогичного проекта в стране Восходящего солнца. Переговоры прошли в рамках рабочей поездки главы региона в Японию.
На встрече с журналистами также поднимался вопрос развития медицинской помощи в отдаленных районах. Для этого в регионе планируют запустить проект по строительству сети фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также совершенствовать работу санитарной авиации. Для реализации последнего направления краевые власти начали разработку специальной программы.
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