Госдума утвердила изменения в закон о «дальневосточном гектаре»

Госдума утвердила изменения в закон о «дальневосточном гектаре», учтены предложения дальневосточных регионов и федеральных ведомств, сообщает Минвостокразвития. - Важно было внести поправки в закон до 1 февраля, когда начнется третий этап реализации программы и получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России, - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам изменения в закон закрепляют исключительно за гражданами РФ права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. Регионы сами определяют территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Законом уточняются сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения информации в федеральной информационной системе. Более четко регламентировано выделение участков в лесных зонах.

Важная поправка касается случаев приобретения участков гражданами задолго до действия закона о дальневосточном гектаре, а конкретно – до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года), на которых они успели построить дома, гаражи или другие строения. - Предложенные изменения в закон о «дальневосточном гектаре» очень важны. Во-первых, они позволяют расширить возможность получения гражданами уже используемых земельных участков. Во-вторых, поправки помогают решить важные для края вопросы, связанные с эффективным использованием земель, - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме в федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ ИА «Хабаровский край сегодня»