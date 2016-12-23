По его итогам определятся спортсмены, которые войдут в сборную команду города для участия в краевых состязаниях. В схватках по греко-римской и вольной борьбе сойдутся юные борцы в возрасте 9-11 лет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Сейчас в Хабаровске работает пока только одна детская школа, где открыто 27 групп по спортивной борьбе. По данным управления по физической культуре и спорту, в них занимаются более 300 детей. За последние годы этот вид спорта приобрел у хабаровчан большую популярность. Ежегодно в краевом центре проводятся поединки на Кубок мэра города по спортивной борьбе, соревнования лично поддерживает Александр Соколов.
Торжественное открытие новогоднего турнира состоится 24 декабря в 10 часов в спортивном комплексе «Галактика», по адресу Чехова, 20а. Каждый участник турнира получит сладкий приз, победители и призёры будут награждены медалями и грамотами общественной организации «Федерация борьбы Хабаровского края».
Последние новости
Предыдущие новости
- Госдума утвердила изменения в закон о «дальневосточном гектаре» - 22/12/2016 22:40
- Японские инвесторы рассматривают возможность строительства протонного центра в Хабаровском крае - 22/12/2016 07:22
- На Дальнем Востоке ждут 800 тыс. новых жителей - 22/12/2016 04:44
- Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снежного циклона - 22/12/2016 00:44
- План основных мероприятий города Хабаровска на 22 декабря 2016 года - 21/12/2016 06:44