Оперативная информация на 23 декабря 2016 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС состоят 2 ледовые переправы (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 1). Работа коммунальных и дорожных служб:22.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 30 ед. техники; в г. Хабаровске 1091 чел. 87 ед. тех., вывезено 456 м3 снега, посыпано ПСС 24,8 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 12.12.2016 по 18.12.2016 зарегистрировано 10357 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен на 33,8 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском районах.

Административные районы

Административные районы

Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный, северный 2-10 м/с от -18ºС до -20ºС от -13ºС до -15ºС Южные районы местами небольшой снег северный 8-13 м/с от -20ºС до -27ºС от -9ºС до -14ºС Центральные районы без осадков (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – местами небольшой снег) северо-западный, северный 2-13 м/с от -15ºС до -38ºС от -8ºС до -24ºС Северные районы без осадков (Николаевский, Ульчский р-ны – местами небольшой снег) западный 2-13 м/с от -20ºС до -35ºС от -12ºС до -19ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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