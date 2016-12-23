За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС состоят 2 ледовые переправы (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 1). Работа коммунальных и дорожных служб:22.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 30 ед. техники; в г. Хабаровске 1091 чел. 87 ед. тех., вывезено 456 м3 снега, посыпано ПСС 24,8 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 12.12.2016 по 18.12.2016 зарегистрировано 10357 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен на 33,8 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском районах.
Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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западный, северный 2-10 м/с
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от -18ºС до -20ºС
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от -13ºС до -15ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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северный 8-13 м/с
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от -20ºС до -27ºС
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от -9ºС до -14ºС
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Центральные районы
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без осадков
(Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – местами небольшой снег)
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северо-западный,
северный 2-13 м/с
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от -15ºС до -38ºС
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от -8ºС до -24ºС
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Северные районы
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без осадков
(Николаевский, Ульчский р-ны – местами небольшой снег)
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западный 2-13 м/с
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от -20ºС до -35ºС
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от -12ºС до -19ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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