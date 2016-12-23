"Удочный" лов рыбы в бассейнах Амура и Буреи в 2017г может оказаться под запретом

Вылов рыбы на участках бассейна реки Амур и Бурейского водохранилища в Амурской области в 2017 году может оказаться под запретом из-за снижения объемов допустимого улова для водных объектов Приамурья почти в два раза, сообщил заместитель начальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

По его словам, по приказу Минсельхоза РФ для Амурской области общий допустимый улов для водных объектов области на предстоящий год утвержден в общем объеме 88,8 тонны. "Это касается рыбопромысловых участков. Установленная на будущий год квота почти вдвое меньше, чем в текущем году - на 2016 год было утверждено 175 тонн. А в 2015 году было еще больше - 228 тонн. Если такими темпами будут уменьшаться квоты вылова и если начнется нормирование "удочного" лова, то останется только наблюдать, как рыбачат китайцы на другом берегу", - сказал И.Болотский.

Сокращение квот на вылов рыбы в Приамурье связано с тем, что на водоемах области не достаточно проводится научных исследований, необходимых для обоснования допустимых уловов. Исследования должны проводить находящееся в ведении Росрыболовства ФГБНУ "ТИНРО-Центр", однако, из-за недостатка средств, работы на территории Амурской области в последние годы не ведутся, пояснил замглавы управления.

Приказом Федерального агентства по рыболовству общие допустимые уловы водных биологических ресурсов распределены по видам квот, которые распространяются только на Зейское водохранилище. Это - 5 тонн для традиционного рыболовства представителей коренных малочисленных народов Севера; 177 кг - для рыболовства в научно-исследовательских целях; 8 тонн - для организации любительского и спортивного рыболовства; остальное - для осуществления промышленного рыболовства. При таких условиях рыболовство по разрешениям на водоемах бассейна реки Амур и в Бурейском водохранилище в 2017 году осуществляться не будет, резюмировал И.Болотских. По его словам, рыбачить с удочками на Бурейском водохранилище, на реках Зея и Амур пока можно, "но вскоре и это может быть отнесено к браконьерству".

"Вскоре может быть ограничен и "удочный" улов в Приамурье, к примеру - до пяти килограммов в сутки. Есть уже такой проект, который может внести изменения в правила Амурского бассейнового водного управления. Если изменения утвердят, то и рыбалка с удочками войдет в общедопустимый улов", - посетовал замглавы управления. В настоящее время, добавил он, власти региона направили обращения в Росрыболовство для решения ситуации с квотами на вылов. "Интерфакс-Дальний Восток"