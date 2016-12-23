Акция «Счастливый сон» пройдёт 5 января в рамках фестиваля «Добрый Хабаровск». Её цель – собрать как можно больше средств гигиены (подгузников). «Мы продвигаем идеи лёгкой благотворительности. Ведь для того, чтобы кому-то помочь не нужно обладать миллионами, можно купить пачку подгузников для детей и килограмм корма для животных и сделать доброе дело», – рассказала руководитель движения «Добрый Хабаровск» Ксения Божок.
В «Хабаровском специализированном доме ребёнка» в настоящее время 101 ребёнок нуждается в средствах гигиены – им нужны подгузники от 0 до 14 кг. Детям необходимо 14 тыс подгузников в месяц, а денег на них в бюджете учреждения нет. Всё собранное на фестивале организаторы отвезут в дом ребёнка, а также в кризисные центры для женщин с детьми.
Кроме акции «Счастливый сон» участников фестиваля ждут мастер-классы, игры для детей, концерт и фотозоны, аниматоры и доброе кино. Мероприятие состоится 5 января с 11.00 до 19.00 в здании УКСК на набережной (бывший «Ледовый дворец»). ИА «Хабаровский край сегодня»
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