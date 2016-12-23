В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 24 и 25 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
24 декабря
Железнодорожный район. Открытие новогоднего городка (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, зимние баталии, творческие номера). Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 13.30. Информация по тел. 38-82-24. Невмержицкая Екатерина Николаевна.
Железнодорожный район. Новогодний праздник на жилмассиве (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, зимние баталии, творческие номера). Жилмассив «Геодезический», дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
25 декабря
Кировский район. Товарищеская встреча по хоккею с мячом. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Железнодорожный район. Новогодняя программа для детей-инвалидов «Солнечные дети» (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, подарки от Деда Мороза, творческие номера). Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 16.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.
Железнодорожный район. Новогодний бал-маскарад для школьников, студентов и курсантов. Школа №47. 17.00. Информация по тел. 8 914 179 74 88. Абакумова Екатерина Александровна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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