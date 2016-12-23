Администрация Хабаровска берёт курс на предоставление всех услуг в электронном виде

Записаться в детский сад, подать документы на различные виды помощи, написать обращение и многое другое можно будет на многофункциональном современном геопортале города. Его планируют создать силами МБУ «МИАЦ». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Специалисты межотраслевого информационно-аналитического центра администрации Хабаровска сами разработают необходимые программы. Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии при мэре города. Разработка геопортала и его сервисов без привлечения сторонних специалистов позволит экономить 7-8 миллионов рублей ежегодно. Всего на реализацию проекта необходимо около 9 миллионов рублей в первый год и порядка 6 миллионов рублей ежегодно на техническую поддержку и сопровождение.

«К тому же это будет хорошим опытом для наших специалистов, можно сказать – повышением квалификации. На будущее нужно будет эту работу коммерциализировать, делать программы и сервисы для заказчиков из других городов», - отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Создание многофункционального геопортала Хабаровска позволит решить несколько задач. Во-первых, в единую систему обмена данными включатся все управления и подразделения администрации города. Это ускорит и упростит взаимодействие всех структур в муниципалитете.

«Во-вторых, основная цель – упростить работу с горожанами. Мы постараемся включить в портал максимальное количество сервисов, которые позволят получать муниципальные услуги горожанам в электронном виде с компьютера, не выходя из дома. В числе ожидаемых эффектов – в несколько раз увеличенная скорость получения горожанами этих услуг, а также «прозрачность». То есть любой обратившийся сможет отслеживать ход своего обращения», - рассказал начальник управления информационных технологий администрации Хабаровска Вадим Варады.

В сервисы многофункционального геопортала планируют включить комплекс «Безопасный город». Пользователи смогут просматривать в режиме реального времени записи камер наблюдения, пользоваться архивом видеозаписей, а также другими сервисами комплекса. Основой для геопортала станет единая многофункциональная телекоммуникационная сеть (ЕМТС). В настоящее время она охватывает практически весь город.

Протяженность оптоволоконных коммуникаций составляет 800 километров. К сети подключено более 370 муниципальных, краевых и федеральных учреждений и других организаций города. Сейчас специалисты составляют полный расчет затрат на создание геопортала. При положительном решении финансирование проекта в рамках муниципальной программы «Информационный город» начнут в 2018 году.