Жителей Хабаровского края просят сообщать о спиртосодержащих суррогатах на «горячии линии»

Власти Хабаровского края призывают жителей региона соблюдать бдительность в связи с трагическими событиями в Иркутской области. О любых фактах обнаружения на прилавках торговых и аптечных сетей подозрительной спиртосодержащей продукции население просят сообщать на «горячии линии». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Подобную информацию сегодня готовы принять сразу в четырех ведомствах. В управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю можно обратиться по телефону: (4212) 27-25-77. Специалисты комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края ждут звонков на номер: (4212) 40-26-20. В министерстве здравоохранения края людей готовы выслушать по дежурной линии: (4212) 94-07-99. О суррогатах можно сообщить и в полицию на «02».

Напомним, что накануне Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль за продажей спиртосодержащих медицинских препаратов, косметических средств и алкогольных изделий. В регионе уже начались межведомственные проверки торговых предприятий и аптек на наличие в них сомнительной продукции. Концентрата для ванн «Боярышник», от которого погибли десятки жителей Иркутской области, пока не обнаружено.