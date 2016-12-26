Информация городской диспетчерской службы на 26 декабря 2016 года

По состоянию на 7.00 часов 26 декабря в Хабаровске из-за порыва на водоводе холодная вода не подается в дом 29 по улице Герасимова. Из-за порыва стояка в подвале горячее водоснабжение не осуществляется в доме 10б по улице Орджоникидзе. В городе не работает 126 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 23, а ночью – 29 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 18,4 кубометра мусора и 505 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 392,9 тонны песчано-соляной смеси и 11,2 тонны противогололедного реагента.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 38 ДТП, зафиксировано 11 возгораний, на пульт «03» поступило 1246 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 658 единиц муниципального транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 598 автобусов.