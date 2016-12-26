План основных мероприятий города Хабаровска с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26 декабря

Пресс-конференция «Грипп: опасность для жизни

» (эпидемиологическая обстановка в городе, заболеваемость, меры профилактики).

Управление здравоохранения, ул. Нагишкина, 7. 14.00. Информация по тел. 40-90-66, 8-924-414-98-20 (Царева Екатерина Владимировна).

Центральный район.

Подведение итогов районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди учреждений и предприятий района.

Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе,60. 11.00 . Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Индустриальный район.

Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей.

Дворовая территория, ул. Ульяновская, 172. 12.00.

Центральный район.

Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния.

Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24.

Железнодорожный район. Новогодняя дискотека «Приключение вокруг елки». Библиотека, пер. Ленинградский, 9. 10.00, 13.00 и 16.00. Информация по тел. 30-19-91. Потапенко Ольга Михайловна.

Железнодорожный район.

Новогоднее мероприятие «Новогодняя сказка» для детей и жителей.

Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2/4. 11.00 и 15.00. Информация по тел. 37-20-25. Полтавская Галина Владимировна.

Новогодний турнир по теннису и настольному играм.

13.00.

Железнодорожный район.Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2.Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

27 декабря

Мэрия.

Заседание Хабаровской городской думы.

Большой зал. 10.00.

Новогодний бал

для школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования от имени мэра города Хабаровска.

Арена «Ерофей». 15.00.

Церемония награждения «М

еценат года».

Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00.

Краснофлотский район.

«Новогодний карнавал» - новогодний утренник для школьников.

Центр народной культуры и досуга, кв. Энергетиков, 11 пос. Березовка. 11.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

Новогодняя развлекательная программа для дошкольников «Новогодние сюрпризы».

Центр по работе с население, ул. Ильича, 3. 12.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожн

ый район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 15.00. Информация по тел. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

Краснофлотский район.

Новогодняя театрализованная программа для молодежи.

Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 16.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

«Веселые старты».

Культурно-спортивный комплекс «Самбо-90», ул. Тихоокеанская, 218. 16.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

28 декабря

Мэрия.

Церемония награждения победителей городского конкурса «Амурский хрусталь-2016».

Малый зал №1. 11.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович.

Тор

жественный прием мэром города ветеранского актива по итогам 2016 года.

Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.30. Информация по тел. 41-95-66. Капица Екатерина Сергеевна.

Индустриальный район.

Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей.

Дворовая территория, ул. Морозова П.Л., 83. 12.00.

Центральный район.

Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий.

Информация по тел. 40-89-26.

Центральный район.

Подведение итогов смотра-конкурса по ремонту и содержанию простейших спортсооружений.

Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе,60. 12.00 . Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Красноф

лотский район. Мастер-класс «Елки из всего». Библиотека, ул. Руднева, 21. 11.00 . Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Центр народной культуры и досуга, кВ. Энергетиков, 11, пос. Березовка. 11.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна.

Железнодорожный район.

Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении.

Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

Железнодорожный район.

Поздравление детей-инвалидов на дому «Дед Мороз идет в гости».

Жилмассив «Авиагородок». 11.00. Информация по тел. 37-20-25. Полтавская Галина Владимировна.

Железнодорожный район.

Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении.

Детско-юношеский центр «Сказка» и «Импульс». 16.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

29 декабря

Индустриальный

район. Новогодний утренник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Индустриальный район.

Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей.

Дворовая территория, ул. Герцена,2. 11.00.

Центральный район.

Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки.

Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Кировский район.

Новогодний праздник «Новый год уж на пороге».

Центр по работе с население «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район.

Новогодний карнавал для участников клубных объединений «Новый год в кругу друзей».

Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район.

Физкультурное мероприятие «Новогодние эстафеты».

Школа № 27, ул. Воровского, 24б. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Савенков Дмитрий Александрович.

30 декабря

Кировский район.

Праздничное мероприятие «Новый год».

Жилмассив, ул. Бойко-Павлова. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Желе

знодорожный район. Игровая программа «Зимние забавы». Новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Центральный район.

Проведение рейда на территории частной застройки по вопросам землепользования.

Жилмассив, ул. Сеченова. Информация по тел.: 40-89-26, 40-89-27.

Железнодорожный район.

Праздник на жилмассиве «Новый год стучится в двери».

Дворовая площадка, ул. Кочнева, 1а. 14.00. Информация по тел. 8 914 179 74 88. Абакумова Екатерина Александровна.

Краснофлотский райо

н. Развлекательная программа для населения «Новогодний огонек». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район.

Новогоднее мероприятие для детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

Центр социальной работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 14.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна.

Железнодорожный район.

Развлекательное представление «К нам приходит Новый год».

Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Скрипникова Наталья.

31 декабря

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:



- открытие Новогоднего городка с участием мэра города. 19.00-19.10;

- фейервер

к.