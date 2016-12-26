В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
26 декабряПресс-конференция «Грипп: опасность для жизни» (эпидемиологическая обстановка в городе, заболеваемость, меры профилактики). Управление здравоохранения, ул. Нагишкина, 7. 14.00. Информация по тел. 40-90-66, 8-924-414-98-20 (Царева Екатерина Владимировна). Центральный район. Подведение итогов районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди учреждений и предприятий района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе,60. 11.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна. Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Ульяновская, 172. 12.00. Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24. Железнодорожный район. Новогодняя дискотека «Приключение вокруг елки». Библиотека, пер. Ленинградский, 9. 10.00, 13.00 и 16.00. Информация по тел. 30-19-91. Потапенко Ольга Михайловна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие «Новогодняя сказка» для детей и жителей. Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2/4. 11.00 и 15.00. Информация по тел. 37-20-25. Полтавская Галина Владимировна. Железнодорожный район. Новогодний турнир по теннису и настольному играм. Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 13.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.
27 декабряМэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00. Новогодний бал для школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования от имени мэра города Хабаровска. Арена «Ерофей». 15.00. Церемония награждения «Меценат года». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Краснофлотский район. «Новогодний карнавал» - новогодний утренник для школьников. Центр народной культуры и досуга, кв. Энергетиков, 11 пос. Березовка. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. Новогодняя развлекательная программа для дошкольников «Новогодние сюрпризы». Центр по работе с население, ул. Ильича, 3. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 15.00. Информация по тел. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна. Краснофлотский район. Новогодняя театрализованная программа для молодежи. Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. «Веселые старты». Культурно-спортивный комплекс «Самбо-90», ул. Тихоокеанская, 218. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
28 декабряМэрия. Церемония награждения победителей городского конкурса «Амурский хрусталь-2016». Малый зал №1. 11.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович. Торжественный прием мэром города ветеранского актива по итогам 2016 года. Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.30. Информация по тел. 41-95-66. Капица Екатерина Сергеевна. Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Морозова П.Л., 83. 12.00. Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26. Центральный район. Подведение итогов смотра-конкурса по ремонту и содержанию простейших спортсооружений. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе,60. 12.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна. Краснофлотский район. Мастер-класс «Елки из всего». Библиотека, ул. Руднева, 21. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Центр народной культуры и досуга, кВ. Энергетиков, 11, пос. Березовка. 11.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна. Железнодорожный район. Поздравление детей-инвалидов на дому «Дед Мороз идет в гости». Жилмассив «Авиагородок». 11.00. Информация по тел. 37-20-25. Полтавская Галина Владимировна. Железнодорожный район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Детско-юношеский центр «Сказка» и «Импульс». 16.00. Информация по те. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.
29 декабряИндустриальный район. Новогодний утренник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна. Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Герцена,2. 11.00. Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович. Кировский район. Новогодний праздник «Новый год уж на пороге». Центр по работе с население «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна. Краснофлотский район. Новогодний карнавал для участников клубных объединений «Новый год в кругу друзей». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Новогодние эстафеты». Школа № 27, ул. Воровского, 24б. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Савенков Дмитрий Александрович.
30 декабряКировский район. Праздничное мероприятие «Новый год». Жилмассив, ул. Бойко-Павлова. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна. Железнодорожный район. Игровая программа «Зимние забавы». Новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна. Центральный район. Проведение рейда на территории частной застройки по вопросам землепользования. Жилмассив, ул. Сеченова. Информация по тел.: 40-89-26, 40-89-27. Железнодорожный район. Праздник на жилмассиве «Новый год стучится в двери». Дворовая площадка, ул. Кочнева, 1а. 14.00. Информация по тел. 8 914 179 74 88. Абакумова Екатерина Александровна. Краснофлотский район. Развлекательная программа для населения «Новогодний огонек». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Краснофлотский район. Новогоднее мероприятие для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Центр социальной работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 14.00. Информация по тел. 79-07-44. Жукова Галина Петровна. Железнодорожный район. Развлекательное представление «К нам приходит Новый год». Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Скрипникова Наталья.
31 декабряНовогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- открытие Новогоднего городка с участием мэра города. 19.00-19.10; - фейерверк. 19.10-19.20;
- продолжение предновогодней концертной программы «Даешь Новый год!». 19.20-21.00.
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