Два грузопассажирских судна для перевозок между Сахалином и Курилами построят в Хабаровске

Два новых грузопассажирских судна получит Сахалинская область через два года, сообщает пресс-служба областного правительства. Оба судна будут построены на Хабаровском судостроительном заводе для морского сообщения между Сахалином и Курильскими островами.

Соглашение по этому поводу в конце прошлой недели подписали губернаторы Сахалинской области и Хабаровского края Олег Кожемяко и Вячеслав Шпорт. "Все технические вопросы решены. Готова проектно-сметная документация. Скоро мы приступим к строительству. Через два года наши суда смогут выйти в море. Каждое из двух судов будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Проектом предусмотрены площадки под перевозку легковых автомобилей и контейнеров", - приводит пресс-служба слова руководителя "Хабаровского судостроительного завода" Игоря Васько.

Финансирование заказа будет осуществляться через компанию "Сахалинлизингфлот". "Завод Хабаровского края способен выпускать нужную нам продукцию. Сегодня речь идет о двух судах, но впереди большие перспективы. Мы планируем в будущем строительство двух железнодорожных паромов для линии Ванино - Холмск", - цитируются слова главы региона Олега Кожемяко. По данным пресс-службы, в настоящее время Хабаровский судостроительный завод имеет 70% свободных производственных мощностей. На данный момент здесь трудится 500 человек. "Интерфакс-Дальний Восток"