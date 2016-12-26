Первые четыре СУ-35 поставлены КНР

25 декабря 2016 года из Комсомольска-на-Амуре в Китай были доставлены первые четыре изготовленных для ВВС НОАК истребителя Су-35. Об этом сообщют китайские интернет-ресурсы. Изначально предполагалось, что поставки начнутся в следующем году, но потом было решено ускорить процесс.

Предположительно, Су-35 поступили в 6 авиационный полк 2 авиационной дивизии ВВС НОАК, который базируется на военном аэродроме Суйцзы (Suixi) близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун). Всего контракт предусматривает поставку в КНР 24 истребителей Су-35, которые выпускаются в Комсомольске-на-Амуре. ИА «Хабаровский край сегодня