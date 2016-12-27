Серые" зарплаты "Аркаима" выведут из тени: компанию ждёт новый управляющий

Несмотря на серьезные проблемы многострадального лесоперерабатывающего предприятия Хабаровского края, на который уже жаловались Владимиру Путину, кредиторы обещают не допустить роста социальной напряженности в регионе.

Дальний Восток всегда славился своей лесоперерабатывающей отраслью. По крайней мере об этом говорят данные Федерального агентства лесного хозяйства: на эту часть России приходится 44% (почти 497 тысяч гектар) от площади всех земель лесного фонда страны. Тем не менее, некоторым предприятиям за Уралом, даже самым крупным, приходится в буквальном смысле выживать. Как в случае с многострадальным хабаровским СП "Аркаим". Казалось бы, передовое градообразующее предприятие края - еще три года на него жаловалась президенту редактор газеты "Мое побережье" Татьяна Седых. Мол, тогда на протяжении долгих месяцев, работникам, которых насчитывалось около 5 тысяч, уже не платили зарплату. По словам сотрудников ванинского предприятия не рассчитывались с ними не только по "белой", но даже и по "серой" части зарплаты. Проверка подтвердила: руководство "Аркаима" уклонялось от уплаты налоговых платежей, а налоговый агент в свою очередь не исполнял свои обязанности.

Время идет, проблемы остаются: кто будет платить долги?

Спустя три года ситуация практически не изменилась: материалы уголовных дел, так и не дошли до суда; а собственник крупнейшего деревоперерабатывающего комплекса Александр Лепихов продолжает обещать закрыть свои долговые обязательства перед пулом из пяти российских банков, но уже за счет средств "мифических" китайских инвесторов. При этом сделать он это должен был еще в сентябре 2016 года - перевести 400 млн долларов через будущего китайского партнёра по леспромпректу.

На деле же владелец "Аркаима" всячески пытается избежать ответственности с помощью различных ухищрений . Например, по словам собеседников знакомых с ситуацией на предприятии, были зафиксированы случаи подделки документов, фальсификации доказательств по судебным спорам с участием ООО СП "Аркаим" ( только за 2016 год 13 дел на сумму в 15,5 млн руб), в том числе с похищенной с предприятия ЗАО "Краслесинвест" печати; не обошлось и без подкупа и запугивания участников судебного процесса и работников основного кредитора - ВЭБа. Согласно данным из единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), руководство "Аркаима" пыталось откреститься от эпизода громкого уголовного дела по факту хищения путём мошенничества порядка 104 миллионов рублей Внешэкономбанка. Правда, на прошлой неделе 19 декабря арбитражный суд Хабаровского края не удовлетворил просьбу "Аркаима". Договор генподряда, заключенный с дочкой ВЭБа (ЗАО "Краслесинвест") от 23 ноября 2011 года оставили в силе. Напомню, по нему "Аркаим" обязался поставить спецтехнику (тягачи и самосвалы «Сканиа»)«Краслесинвест». Однако указанная техника не являлась собственностью «Аркаима», а была приобретена им в лизинг, соответственно, не могла быть продана.

В конце декабря стало понятно - прокуратура через суд отстранила от управления деревообрабатывающим заводом внешнего управляющего Татьяну Грамотенко. По результатам проверки силовиков она так и не выполнила свои обязанности в рамках процедуры банкротства. Ей же придется заплатить штраф размером в 25 тысяч рублей за «неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве». Пресс-служба краевой прокуратуры пояснила, что внешний управляющий вовремя не подготовила план внешнего управления и не организовала собрание кредиторов «Аркаима», чтобы урегулировать вопрос по выплате долгов завода.

Что будет с передовым предприятием: на горизонте новый управляющий

Теперь пул из пяти российских кредиторов выберет своего конкурсного управляющего ( решение добиваться данной процедуры через суд приняли летом), которому, в свою очередь и придется вывести "Аркаим" из "тени", поставить предприятие на полную мощность, а также вернуть обратно деньги по подозрительным сделкам. Эксперты отрасли сходятся во мнении, что по сути смена управленцев пойдет на руку как самой компании, так и работникам предприятия - производство получит налоговую определенность, а сотрудники официальную зарплату, соцобслуживание и, соответственно, гарантируют себе выплату пенсии.

Пока же "Аркаим" продолжает работать в пол силы, все его имущество сдано в аренду. Лепихов остается собственником ООО СП «Аркаим», но с "обременением"; оперативный контроль над предприятием он утратил. Весной 2014 года была введена процедура наблюдения, а в феврале 2016-го — внешнее управление.

Также, по данным Спарк-Интерфакс за крупнейшим на Дальнем Востоке лесоперерабатывающим гигантом числится 326 исполнительных производств на сумму в более 2 миллиардов рублей ( не считая 276 млн евро, которое вложил ВЭБ совместно с четырьмя крупными российскими госбанками).

Сложившаяся ситуация вполне устраивает действующего владельца. 62-летний уроженец Донецкой области - человек,вероятно, не бедный. По крайней мере по информации Спарк-Интерфакс Лепихов является совладельцем пяти действующих компаний двумя из которых руководит. Его супруга же по открытой информации проживает в Швейцарии.

Еще до банкротства Лепихов передал по заниженной цене все имущество другой своей фирма ООО "ЛАН". Несмотря на расторжение договора аренды он отказывается возвращать оборудование и технику, продолжает получать доход от эксплуатации имущества "Аркаима". В то время как продолжают идти суды.

Что с прошлыми делами?

В перспективе пул кредиторов, среди которых ведущие госбанки (ВТБ, Сбербанк и ВЭБ) намерены не дожидаться помощи от "мифических" китайских благотворителей Лепихова и планируют завести на предприятие команду квалифицированных менеджеров, чтобы оздоровить предприятие. Ведь в то врем как собственник "Аркаима" продолжает получать деньги и уходить от ответственности, мощности крупнейшего предприятия простаивают, поскольку задействованы лишь наполовину. В регионе убеждены, что новый собственник поможет исправить ситуацию, а также создать новые рабочие места, которые, безусловно, необходимы градообразующему предприятию.

Судьба самого Лепихова пока не ясна. В ходе проверки бедственного положения компании выявились махинации собственника СП "Аркаим". Так, в 2007 году он заключил контракт с офшорной компанией "Латитьюд Лтд" (Сент-Китс и Невис) на поставку технологического оборудования в рамках реализации 1-го этапа проекта "Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству ДСП и пиломатериалов в Ванинском районе Хабаровского края". Тогда за границу было передано порядка 10 млн долларов с оговорённым сроком поставки техники, до декабря 2008 года. За 2 месяца до истечения контракта было заключено еще 10 соглашений, стоимость контракта взлетела практически до 80 млн долларов. Все деньги были полностью переведены на счета офшорной аффилированной с "Аркаимом" компанией в Норвегии и Швейцарии, а вот оборудование было поставлено только на четверть - на 26 млн долларов. Сейчас "Латитьюд" должна вернуть около 30 млн долларов, но Лепихов не спешит забирать долги.

Кроме того, за Лепиховым, помимо истории со 104 миллионами от "Краслеинвеста" числится эпизод, когда в 2013 году в рамках дополнительного соглашения с все тем же хорошим знакомым и по совместительству бывшим гендиректором дочки Внешэкономбанка Игорем Васильченко в качестве аванса за технику "Аркаим" должен был получить более 858 миллионов рублей. Денежные средства полностью перевели в 2014 со специального расчетного счета ВЭБа. Но в этот раз, в отличие от 2011 года, ни одной единицы оплаченной техники "Аркаим" не поставил "Краслесинвесту". Дмитрий Дорохов.