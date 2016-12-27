Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Хабаровском крае превышен почти на 50 процентов

В Хабаровском крае продолжается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом, только с 19 по 25 декабря 2016 года число обратившихся за помощью к врачам дальневосточников выросло на 11%. - Заболеваемость в крае превышает уровень эпидемического порога на 48,6%, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Порог по гриппу и ОРФИ превышен в Хабаровске, и в районах - Хабаровском, имени Лазо, Солнечном, Ульчском, Аяно-Майском. Анализы показали, что большинство обратившихся к медикам заболели негриппозными вирусными инфекциями, в то же время в крае отмечены случаи гриппа «А H3N2». В школах и детских садах края и в медицинских организациях введены ограничительные мероприятия. ИА «Хабаровский край сегодня»