По информации министерства здравоохранения края в регионе отмечается положительная динамика демографических показателей. С начала года в крае родилось 16 494 ребенка. Естественный прирост населения составил 504 человека. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
«В крае активно реализуются мероприятия по снижению смертности населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы, новообразований, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, болезней органов пищеварения, дыхания. Именно они в большей степени влияют на показатели демографии. Правильная диагностика и лечение определяют продолжительность жизни», - отметил министр здравоохранения края Александр Витько.
Сегодня в регионе действует уровневая система оказания медицинской помощи. Благодаря чему, лечение можно получить в кратчайшие сроки, не зависимо от места проживания. Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями помощь оказывают учреждения первичного звена и высокоспециализированные центры. В краевых клинических больницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в круглосуточном режиме функционируют региональные сосудистые центры. Также для оперативности принятия решений по госпитализации и сохранению жизни больного осуществляется дистанционная передача ЭКГ из учреждений Амурского и Комсомольского районов.
Особое внимание в крае уделяется развитию службы охраны материнства и детства. В регионе организована трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и детям.
В учреждениях родовспоможения развивается направление раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. Организовано выхаживание недоношенных и маловесных новорожденных, работает хирургическая служба. Внедряются вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе экстракорпоральное оплодотворение.
В крае также открыты 24 кабинета предабортного консультирования. За 10 месяцев их посетили более двух тысяч женщин. 337 из них приняли решение сохранить беременность.
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