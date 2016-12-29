Крупнейшее роад-шоу по поиску перспективных проектов приедет в Хабаровск

В Хабаровск 2–3 февраля впервые приедет Open Innovations Startup Tour — крупнейшее роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных проектов. Главной целью OIST является формирование в регионах культуры технологического предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки края.

Open Innovations Startup Tour — это не только конкурс проектов. Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса. Семинары и менторские сессии могут посетить абсолютно бесплатно все желающие. Мероприятия в Хабаровске объединят представителей не только Хабаровского края, но и Еврейской автономной, Сахалинской, Амурской областей, Приморского края.

Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте startup-tour.ru, выбрать опцию «Хочу участвовать в конкурсе», заполнить заявку до 12 января и загрузить презентацию своего проекта.

Отметим, Startup Tour пройдёт в пятый раз в четырнадцати городах. Он даёт возможность представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти инвесторов и партнёров. С 2017 года Фонд «Сколково» и Российская венчурная компания станут соорганизаторами Open Innovations Startup Tour. Новый формат OIST будет максимально интегрировать региональные программы других институтов развития, среди которых Роснано и Фонд содействия инновациям. ИА «Хабаровский край сегодня»