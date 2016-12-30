Информация городской диспетчерской службы на 30 декабря 2016 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 30 декабря нет отключения холодного, горячего водоснабжения и отопления. В городе не работает 115 лифтов. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 69 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 27 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с дорог краевого центра вывезли 841 кубометр снега. Было высыпано 42,3 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города было эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 98 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 1200 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 6638 единиц общественного транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов и 681 автобус.