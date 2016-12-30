В Хабаровске пройдёт конкурс на право осуществления пассажирских перевозок речным транспортом

Администрация Хабаровска в 2017 году проведет конкурс на право осуществления пассажирских перевозок речным транспортом. Торги пройдут в рамках Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Такое решение принято в связи с внесением изменений в Кодекс водного транспорта Российской Федерации. В навигацию 2017 года необходимо организовать перевозку на трех речных маршрутах. В начальную (максимальную) цену контракта будут включены все затраты перевозчиков на навигацию будущего года и процент их прибыли. Управление транспорта администрации Хабаровска приглашает перевозчиков из регионов Дальнего Востока, имеющих действующие лицензии на право осуществления перевозки пассажиров речным транспортом, принять участие в конкурсе.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (4212) 32-96-22, контактное лицо – главный специалист управления транспорта Белова Нонна Семеновна.