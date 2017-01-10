В Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

В населенных пунктах края продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия. Это позволило стабилизировать заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, с 2 по 8 января было зарегистрировано снижение числа заболевших более чем на 65%. Во всех муниципальных образованиях, за исключением Бикинского района, заболеваемость ниже эпидемического порога.

«Количество заболевших на первой неделе этого года ниже эпидемического порога на 30,3%. Вместе с тем, за этот период в крае лабораторно подтверждены 52 случая гриппа А (H3N2). Чтобы не допустить массовой заболеваемости еще с начала декабря во всех муниципальных образованиях края проводится комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику ОРВИ и гриппа. Так, в социальных, медицинских и образовательных учреждениях поддерживается оптимальный температурный режим, проводится регулярное проветривание, влажная уборка помещений, вводятся карантинные мероприятия. Обеспечена готовность медицинских организаций края к возможному подъему заболеваемости, создан запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств», - отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что в образовательных и дошкольных учреждениях края продолжает действовать особый противоэпидемический режим: проводится процедура так называемых «утренних фильтров» для детей и сотрудников, своевременная изоляция заболевших.