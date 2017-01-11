В 2016 году Дальневосточная железная дорога перевезла рекордный объем грузов, впервые в истории достигнута отметка 192 млрд тоннокилометров. Как сообщили в пресс-службе отделения РЖД, предыдущий максимум зафиксирован годом ранее, тогда железнодорожники смогли доставить получателям 182 млрд тоннокилометров.
- За последние 10 лет грузооборот в границах ДВЖД увеличился вдвое, при этом основной транспортный тренд сохранился и в 2016 году: ежедневно без учета собственной погрузки на станциях сети российских железных дорог назначением на Дальневосточную магистраль грузилось более 4,4 тыс вагонов, что на 4% превышает аналогичный показатель года предыдущего, - отметили в пресс-службе предприятия.
Преимущественно рост перевозок обеспечен за счет перевалки экспортного угля через порты Ванино-Советско-Гаванского и Находкинского транспортных узлов. ИА «Хабаровский край сегодня»
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