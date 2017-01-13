Более 2 млн россиян готовы с февраля взять "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае

Граждане России из многих регионов страны заявили о намерении взять бесплатный участок земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре" в Хабаровском крае, сообщила журналистам и.о. зампредседателя правительства края - министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова.

"ВЦИОМ проводил исследования по возможному количеству граждан, у которых есть интерес к получению "дальневосточного гектара". Было опрошено более восьми млн граждан РФ, и 23% из них изъявили желание на получение участка в Хабаровском крае. Это более двух млн граждан", - сказала И.Серова в четверг на пресс-конференции в офисе агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске.

Она уточнила, что заинтересовавшиеся гектаром в регионе граждане готовы подать заявление на предоставление бесплатного участка с 1 февраля 2017 года, когда земля на Дальнем Востоке станет доступна всей стране.

По словам И.Серовой, обширный интерес к получению "дальневосточного гектара" проявляют жители центральных регионов страны, Сибири, была заявка от жителя Крыма, который выразил желание получить землю в непопулярном для получателей гектара северном Аяно-Майском районе.

Она добавила, что жителям края стоит поторопиться с выбором и оформлением гектаров.

В свою очередь, первый зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка на пресс-конференции отметил, что процедура оформления земельных участков в рамках закона о гектаре постоянно упрощается за счет доработки федеральной информационной системы "Надальнийвосток.рф".

"Система федеральная работает, серьезных сбоев практически не происходит. Для тех, кто имеет доступ к интернету, оформить участок, можно не выходя из дома, все остальное сделают представители уполномоченных органов", - сказал Ю.Чайка.

Он уточнил, что большинство желающих получить гектар самостоятельно оформляют участки через интернет из дома, остальные из-за низкого качества или отсутствия связи - в местной администрации, на бумажном носителе заявки оформляются в труднодоступных поселениях региона.

Как добавила И.Серова, вне зависимости от удаленности населенных пунктов средний срок предоставления бесплатных участков по краю составляет в среднем 22 календарных дня, что существенно меньше, чем предусматривается законом (33 рабочих дня - ИФ). В отдельных районах, по ее словам, например, в "пилотном" для региона Амурском районе, сроки выдачи гектара не превышают 13 дней.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем желающим гражданам РФ. "Интерфакс-Дальний Восток"